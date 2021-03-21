Хованцев считает, что на пост главного тренера сборной уже не осталось кандидатур

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал «СЭ» результаты женского масс-старта на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

21 марта победу в масс-старте одержала норвежка Ингрид Тандервольд. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 5-е место.

«Лучшая стрельба была у немки Хеттих с четырьмя промахами, а пять промахов было равносильно нулю. Был сильный ветер, поэтому стрелять на ноль было бы нонсенсом. Девочки не совсем плохо боролись сегодня по ходу, и стрельба была на хорошем уровне» — сказал Хованцев «СЭ».

Хованцев также выразил мнение, что россиянки остались на том же уровне по уровню хода и ничего в этом аспекте не добавили.

«Если бы Экхофф заходила на меньшее количество кругов, Кайшева была бы далеко не пятой. Тренерам надо проанализировать подготовку, где были какие-то просчеты, оценить состояние спортсменок на разных этапах. Является ли смена тренеров ключом к успеху наших биатлонистов? Сначала нужно найти кандидатуру, а потом уже кого-то увольнять. К сожалению, я уже не вижу кандидатов, которые могут поменять тренеров, потому что перетряхнули весь тренерский штаб», — добавил Хованцев.

(Екатерина Звенигородская)