Хованцев оценил идею уволить старшего тренера женской сборной России по биатлону

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев высказал свое мнение по поводу увольнения старшего тренера женской национальной команды Михаила Шашилова.

Напомним, российские биатлонистки заняли шестое место в зачете Кубка наций в сезоне-2020/2021.

Спортсменки за весь сезон не завоевали ни одной личной медали и потеряли максимальную квоту на следующий сезон.

«Является ли смена тренеров ключом к успеху наших биатлонистов? Сначала нужно найти кандидатуру, а потом уже кого-то увольнять, — приводят слова Хованцева «Известия». - К сожалению, я уже не вижу кандидатов, которые могут прийти в женскую сборную и коренным образом поменять ситуацию. Всех уже перепробовали. А заходить на второй, третий круг — неправильно».