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Хованцев оценил идею уволить старшего тренера женской сборной России по биатлону

09:18

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев высказал свое мнение по поводу увольнения старшего тренера женской национальной команды Михаила Шашилова.

Напомним, российские биатлонистки заняли шестое место в зачете Кубка наций в сезоне-2020/2021.

Спортсменки за весь сезон не завоевали ни одной личной медали и потеряли максимальную квоту на следующий сезон.

«Является ли смена тренеров ключом к успеху наших биатлонистов? Сначала нужно найти кандидатуру, а потом уже кого-то увольнять, — приводят слова Хованцева «Известия». - К сожалению, я уже не вижу кандидатов, которые могут прийти в женскую сборную и коренным образом поменять ситуацию. Всех уже перепробовали. А заходить на второй, третий круг — неправильно».

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1140184/dmitrii-garin/podslastili-puliu-latypov-vzial-serebro-be-oboshel-lagreida

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