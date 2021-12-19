Хованцев назвал причины успеха Резцовой в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре «СЭ» прокомментировал бронзовую медаль россиянки Кристины Резцовой в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.

«По сегодняшней гонке была возможность стать первой. Нужно было не промахиваться на последней стойке, тогда было бы все решено. Кристина молодец! Думаю, что эта гонка придала позитива и уверенности. Кристина поняла, что она может работать и как работать в таких сложных гонках. Она уходила в группе, которая претендовала на второе место, но немного проиграла француженке. Еще бы я отметил, что сегодня сервис-бригада работала отлично. У Кристины хорошо работали лыжи. Было видно, допустим, что та же Вера немного проигрывала. Все идеально сложилось. Сегодняшний результат поможет ей в дальнейшем», — сказал Хованцев «СЭ».

Первой в масс-старте стала шведка Эльвира Эберг, француженка Жюли Симон — вторая.