Хованцев: «Латыпов мог забирать золото, ему не хватило хладнокровия»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре «СЭ» прокомментировал второе место Эдуарда Латыпова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.

«Эдик большой молодец, поздравляю его! Обидный промах допустил в конце, не совершив его, мог и побеждать в гонке. Можно сказать, что он потихоньку набирает форму. Остальные ребята тоже молодцы, все боролись до самого конца. Сегодня было тяжелейшие погодные условия. Мне кажется, что все спортсмены под конец гонки хотели побыстрее убежать в тепло, это добавляло им мотивации. Что не хватило Латыпову до золота сегодня? Хладнокровия и четкости попадания выстрелов. Ничего страшного, серебро — отличный результат. Нужно продолжать усердно тренироваться и делать свою работу. Дальше будет только лучше!», — сказал Хованцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Первым стал француз Кантен Фийон-Майе, третье место занял норвежец Ветле Кристиансен.