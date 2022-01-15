Хованцев: «Еще бы в такой обстановке не выиграть»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал победу российской мужской команды в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Еще бы в такой обстановке не выиграть. Но победа есть победа. Она всегда заслуженная. Сегодня хорошо стреляли. Пусть думают и волнуются другие, которые устраивали цирковые номера, стреляя по чужим мишеням. Команда подходит к Олимпийским играм. Все начинают окончательную подготовку. Дай бог, чтобы все это повторилось на Олимпиаде. Осталось совсем немного», — сказал Хованцев «Чемпионату».

В прошлый раз мужская сборная России выигрывала эстафету на этапе Кубка мира 13 января 2019 года. Тогда россияне Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Логинов победили в немецком Оберхофе.