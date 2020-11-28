Хорн сдал положительный тест на коронавирус, но в Финляндии разрешили ему стартовать на Кубке мира

Немецкий биатлонист Филипп Хорн написал в Instagram, что сдал положительный тест на коронавирус на этапе Кубка мира в Контиолахти. Власти Финляндии, тем не менее, разрешили ему выйти на старт соревнований, но спортсмен отказался от такой возможности.

— Плохие новости. К сожалению, я не выйду на старт индивидуальной гонки, так как у меня положительный тест на коронавирус, — написал спортсмен. — Власти Финляндии тщательно изучили мой тест. Из-за того, что результаты получились сомнительными, а положительный тест у меня был еще несколько недель назад, меня посчитали незаразным и даже разрешили стартовать.

Но после консультации с врачами сборной я все-таки решил не бежать в гонке. Риск для здоровья слишком велик.