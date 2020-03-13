Херманн вырвала победу в борьбе за Малый хрустальный глобус в спринте
Немка Дениза Херманн стала обладательницей Малого хрустального глобуса в спринте. В заключительной гонке сезона на этапе в Контиолахти она одержала победу и обошла на 9 очков в зачете спринта Доротею Вирер.
В общем зачете Вирер сохранила первое место, но теоретически может его уступить Тирил Экхофф. Победитель определится по итогам завтрашней гонки преследования.
Этап в Контиолахти из-за эпидемии коронавируса прошел без зрителей, а заключительный этап в Осло был отменен.
Общий зачет (ж)
1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 781 (+22)
2 (2). Тирил Экхофф (Норвегия) — 755 (+48)
3 (4). Дениза Херманн (Германия) — 720 (+60)
4 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 718 (+13)
5 (5). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 597 (0)
6 (9). Франциска Пройсс (Германия) — 541 (+54)...
18 (18). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 344 (0)...
20 (22). Лариса Куклина (Россия) — 307 (+36)...
23 (23). Светлана Миронова (Россия) — 270 (0)...
45 (45). Ирина Старых (Россия) — 113 (+17)...
56 (52). Кристина Резцова (Россия) — 66 (0)...
64 (63). Тамара Воронина (Россия) — 44 (0)...
82 (81). Анастасия Поршнева (Россия) — 12 (0)
Спринт (ж)
1 (2). Дениза Херманн (Германия) — 314 (+60)
2 (1). Доротея Вирер (Италия) — 305 (+22)
3 (4). Тирил Экхофф (Норвегия) — 283 (+48)
4 (3). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 248 (0)
5 (5). Ханна Эберг (Швеция) — 245 (+13)
6 (10). Франциска Пройсс (Германия) — 215 (+54)...
16 (13). Светлана Миронова (Россия) — 142 (0)...
24 (32). Лариса Куклина (Россия) — 113 (+36)...
32 (30). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 92 (0)...
64 (62). Кристина Резцова (Россия) — 22 (0)...
68 (80). Ирина Старых (Россия) — 18 (+17)...
72 (69). Анастасия Поршнева (Россия) — 12 (0)
73 (70). Тамара Воронина (Россия) — 12 (0)
Кубок наций (ж)
1 (1). Норвегия — 7864 (+395)
2 (2). Германия — 7202 (+443)
3 (3). Франция — 7058 (+392)
4 (4). Швеция — 6896 (+330)
5 (5). Россия — 6479 (+351)