Херманн вырвала победу в борьбе за Малый хрустальный глобус в спринте

Немка Дениза Херманн стала обладательницей Малого хрустального глобуса в спринте. В заключительной гонке сезона на этапе в Контиолахти она одержала победу и обошла на 9 очков в зачете спринта Доротею Вирер.

В общем зачете Вирер сохранила первое место, но теоретически может его уступить Тирил Экхофф. Победитель определится по итогам завтрашней гонки преследования.

Этап в Контиолахти из-за эпидемии коронавируса прошел без зрителей, а заключительный этап в Осло был отменен.

Общий зачет (ж)

1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 781 (+22)

2 (2). Тирил Экхофф (Норвегия) — 755 (+48)

3 (4). Дениза Херманн (Германия) — 720 (+60)

4 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 718 (+13)

5 (5). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 597 (0)

6 (9). Франциска Пройсс (Германия) — 541 (+54)...

18 (18). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 344 (0)...

20 (22). Лариса Куклина (Россия) — 307 (+36)...

23 (23). Светлана Миронова (Россия) — 270 (0)...

45 (45). Ирина Старых (Россия) — 113 (+17)...

56 (52). Кристина Резцова (Россия) — 66 (0)...

64 (63). Тамара Воронина (Россия) — 44 (0)...

82 (81). Анастасия Поршнева (Россия) — 12 (0)

Спринт (ж)

1 (2). Дениза Херманн (Германия) — 314 (+60)

2 (1). Доротея Вирер (Италия) — 305 (+22)

3 (4). Тирил Экхофф (Норвегия) — 283 (+48)

4 (3). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 248 (0)

5 (5). Ханна Эберг (Швеция) — 245 (+13)

6 (10). Франциска Пройсс (Германия) — 215 (+54)...

16 (13). Светлана Миронова (Россия) — 142 (0)...

24 (32). Лариса Куклина (Россия) — 113 (+36)...

32 (30). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 92 (0)...

64 (62). Кристина Резцова (Россия) — 22 (0)...

68 (80). Ирина Старых (Россия) — 18 (+17)...

72 (69). Анастасия Поршнева (Россия) — 12 (0)

73 (70). Тамара Воронина (Россия) — 12 (0)

Кубок наций (ж)

1 (1). Норвегия — 7864 (+395)

2 (2). Германия — 7202 (+443)

3 (3). Франция — 7058 (+392)

4 (4). Швеция — 6896 (+330)

5 (5). Россия — 6479 (+351)