Ханна Эберг: «Хотелось завершить этап на мажорной ноте, так как для меня это последняя гонка перед Олимпиадой»

Шведская биатлонистка Ханна Эберг подвела итог выступления в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Очень довольна сегодняшней гонкой. Начала гонку с намерением ориентироваться только на себя. И хотелось завершить этот этап на мажорной ноте, потому что для меня это была последняя гонка перед Олимпийскими играми. Постаралась выступить мощно и с самого старта начала активно работать. При этом рада, что получилось хорошо отстреляться. Лёжка была идеальной, и я возьму эти чувства с собой на предстоящие недели», — приводит слова Эберг сайт IBU.

Ханна Эберг заняла третье место в гонке преследования, второй стала ее сестра Эльвира. Норвежка Марта Ольсбу Ройселанн выиграла гонку.