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Халили с Гараничевым присоединились к сборной России

16:34
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Российские биатлонисты Карим Халили и Евгений Гараничев присоединились к команде перед вторым этапом Кубка мира, который пройдет в австрийском Хохфильцене, сообщает ТАСС.

Халили призван заменить Семена Сучилова, который неудачно выступил на первых двух этапах Кубка мира в Контиолахти.

Гараничев отобрался на этапы Кубка мира в Контиолахти, но выступить там не сумел — олимпийский призер был временно изолирован, поскольку контактировал с Антоном Бабиковым, у которого был обнаружен коронавирус.

Хохфильцен примет два этапа Кубка мира, которые пройдут 11-13 декабря и 17-20 декабря.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10201615

Кубок мира по биатлону

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