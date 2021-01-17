Логинов не побежит масс-старт в Оберхофе. Причина неизвестна

Российский биатлонист Александр Логинов не примет участия в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Спортсмен отсутствует в списке участников гонки на официальном сайте IBU.

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что причина пока неизвестна.

«Логинов не бежит масс-старт! Даже тренеры не могут сказать, почему! Однако!» — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.

Логинов занимает 17-е место в общем зачете Кубка мира-2020/21. От России в масс-старте будут участвовать Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. Гонка состоится сегодня, 17 января, начало — в 14.30 (мск).