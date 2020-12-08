Губерниев сообщил, что Акимова вернется в сборную России в декабре
14:30
Российская биатлонистка Татьяна Акимова в декабре вернется в сборную страны, сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Акимова в декабре будет в сборной! Таня уже неплохо готова, ждем!», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Ранее 30-летняя Акмиова сделала паузу в карьере из-за беременности. 10 августа 2019 года у нее родилась дочь. Спортсменка — бронзовый призер чемпионата мира-2017 в смешанной эстафете
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю