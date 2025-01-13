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13 января, 23:45

Губерниев: «Самуэльссон будет первым, кто возьмет у меня автограф по возвращению на Кубок мира»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что будет готов сфотографировать и дать автограф Себастьяну Самуэльссону по возвращении на Кубок мира. Ранее олимпийский чемпион 2018 года в разговоре с NRK заявил, что его «раздражают разговоры о возвращении российских биатлонистов».

«Когда наши приедут на Кубок мира, особенно, когда туда приеду я, он будет первым, кто возьмет у меня автограф. И я, кстати, с удовольствием его дам ему и даже сфотографируюсь с ним», — цитирует «ВсеПроСпорт» Губерниева.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.

Источник: vseprosport.ru
Дмитрий Губерниев
Себастьян Самуэльссон
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