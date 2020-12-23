Губерниев прокомментировал решение Логинова продолжить самоподготовку к этапам Кубка мира

Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что российский биатлонист Александр Логинов будет готовиться к январским этапам Кубка мира отдельно от сборной.

«Биатлонист Александр Логинов не едет на сбор. Таким образом, перед январскими этапами Кубка мира Логинов будет тренироваться дома, скорее всего, у себя в Саратове.

Очевидно, что тренерский штаб сборной решил не вмешиваться в тренировочный процесс российского чемпиона мира, уповая на то, что Саша имеет богатый опыт подготовки к решающим стартам. К чемпионату мира он должен подойти в оптимальной форме», — записал Губерниев видео в своем Teleram-канале.

Однако Губерниев усомнился, что Логинов сможет самостоятельно наладить стрельбу. Телекомментатор объяснил это тем, что биатлонисту будет не хватать соревновательного режима, а также подсказок опытного тренера по стрельбе.

«В спорте определяющим является результат. Если Логинов сумеет показать это результат, то он идет правильно дорогой», — заключил Губерниев.