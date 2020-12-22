Губерниев ответил Ярошенко: «Нас учит жить пионер российского допинга»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил на критику двукратного чемпиона мира Дмитрия Ярошенко.

В эфире «Матч ТВ» Губерниев объявил, что биатлонист, который прервет антирекордную серию сборной России на Кубке мира, получит 100 тысяч рублей. Ярошенко назвал это «черным хайпом».

«Хайп за счет сборной России, Дима Ярошенко, это когда мы радуемся успехам спортсмена, который становится вдруг лидером биатлонной сборной, ведет себя как подлинная звезда, а потом его на допинге ловят! И не просто на допинге, на ЭПО. Вот это хайп, Дима! И не спрашивайте меня про бюджетные деньги, которые страна потратила на подготовку этого спортсмена и обманутые чувства болельщиков», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Безмедальная серия российских биатлонистов достигла 39 гонок.