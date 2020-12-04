Губерниев оценил состав женской сборной России на эстафету в Контиолахти
17:08
Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале оценил состав женской сборной России на эстафетную гонку на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Российскую команду представят Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.
«Рабочий, нормальный состав! Будем бороться», — написал Губерниев.
Женская эстафета пройдет в субботу, начало — в 17.15 (мск).
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