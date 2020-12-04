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Губерниев оценил состав женской сборной России на эстафету в Контиолахти

17:08
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Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале оценил состав женской сборной России на эстафетную гонку на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Российскую команду представят Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

«Рабочий, нормальный состав! Будем бороться», — написал Губерниев.

Женская эстафета пройдет в субботу, начало — в 17.15 (мск).

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/1417

Кубок мира по биатлону

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