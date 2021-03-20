Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» результаты женского и мужского пасьюта на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

По результатам женской гонки преследования, Кайшева — восьмая, Куклина — десятая. Мужчины не попали в топ-10. Лучший результат у мужчин — Евгений Гараничев, который занял 12-е место.

«Давайте радоваться малому, — сообщил Губерниев «СЭ». — Кайшева повторила свой лучший результат в сезоне. Куклина первый раз в сезоне в 10-ку заехала. Жаль, ей до масс-старта не хватило, но посмотрим, ведь Кайшева и Миронова будут сражаться. У мужчин к достижениям можно отнести, безусловно, позиции Гараничева. Он попал в масс-старт, нас четверо. Тем не менее, команда по-прежнему демонстрирует свой средний уровень и из комбинезонов не выпрыгивают, так скажем. Я уверен, что мы будем бороться в масс-старте за медали. Однако для этого мы должны быть идеальны, что бывает крайне редко, а соперники должны ошибаться. Если будет такой сильный ветер, как в женской гонке, то может быть вообще все, что угодно. Поэтому масс-старт будет крайне любопытен у мужчин и у женщин. Я продолжаю надеяться, что мы добежим до подиума в этом сезоне».

Губерниев также прокомментировал потерю женской сборной по биатлону максимальной квоты.

«Мы потеряли квоту, выступая, казалось бы, сильнейшим составом. А могли бы наигрывать Горееву. Потеря квоты назревала, с учетом потрясающей формы белорусок, когда они вчетвером обыгрывают восьмерку россиянок. Это данность, которая у нас есть. Хочется тренерам пожелать гибкости и мудрости. Что делать? Будем выступать впятером, нам не впервой», — добавил Губерниев.

Женский масс-старт пройдет завтра, 21 марта, начало — в 15.00 по московскому времени. В нем из россиянок примут участие Ульяна Кайшева и Светлана Миронова. Мужской масс-старт пройдет в тот же день, начало — 17:30 (мск).

(Артем Бухаев)