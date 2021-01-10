Известный комментатор Дмитрий Губерниев специфично отреагировал на стрельбу норвежки Тириль Экхофф в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Норвежская спортсменка неудачно отстрелялась на «стойке», получив три штрафных круга.

«Три штрафных круга у Экхофф! Может, она перезанималась тем самым, о чем я говорил? Тириль! Я люблю тебя, биатлон. Казалось, не остановить ее. А нет», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Ранее в интервью спортсменка заявила, что перед праздничной паузой «много ела, спала и занималась сексом». Именно эту историю и пересказал Губерниев в прямом эфире.