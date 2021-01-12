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Губерниев не понимает, зачем спрашивать о переходе Большунова в биатлон

17:07
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о вопросах по поводу перехода российского лыжника Александра Большунова в биатлон.

По словам комментатора, он не понимает, зачем задавать подобные вопросы спортсмену, его отцу, экспертам или друзьям.

«Большунов гений лыжных гонок! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Там пусть и творит! Давайте еще Овечкину зададим? А как Месси может усилить биатлонную сборную Аргентины я вообще молчу!»

Ранее Александр Большунов-старший в интервью «РИА Новости» ответил на вопрос о возможном переходе сына в биатлон. Сам спортсмен ранее не исключал такую возможность.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/1560

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