Губерниев не понимает, зачем спрашивать о переходе Большунова в биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о вопросах по поводу перехода российского лыжника Александра Большунова в биатлон.

По словам комментатора, он не понимает, зачем задавать подобные вопросы спортсмену, его отцу, экспертам или друзьям.

«Большунов гений лыжных гонок! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Там пусть и творит! Давайте еще Овечкину зададим? А как Месси может усилить биатлонную сборную Аргентины я вообще молчу!»

Ранее Александр Большунов-старший в интервью «РИА Новости» ответил на вопрос о возможном переходе сына в биатлон. Сам спортсмен ранее не исключал такую возможность.