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Губерниев готов пожевать перчатку, если не прервется серия неудач сборной России

19:08
Дмитрий Губерниев и перчатка. Фото скриншот "Матч ТВ"
Дмитрий Губерниев и перчатка. Фото скриншот "Матч ТВ"
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что женская сборная России сможет войти в тройку призеров в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Российские биатлонисты на Кубке мира не поднимались на подиум 29 гонок подряд — это антирекорд для россиян.

— Женщины обязательно поборются за призы и будут призерами, — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ». — Я даю прогноз, что прервется серия неудач и до 30 она не дойдет. Если что-то пойдет не так, то я в прямом эфире, например, съем свою перчатку. Проглотить не обещаю, но пожевать — пожую. Но этого не будет, потому что наши девчонки обязательно поборются, а мы будем болеть за сборную России.

Кубок мира по биатлону

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