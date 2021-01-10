Губерниев: «Ботинок уже в прошлом! Наши биатлонисты больше не дадут шанса этим заниматься»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу российской сборной в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

— Этой победе я не удивлен. Я удивлен тем, как мы работали, чтобы эту победу завоевать, — сказал Губерниев «СЭ». — Каждый здесь — огромный молодец. Александр Логинов с таким горем, но тем не менее выступает. У Саши Латыпов от этой гонки могла зависеть его карьера, но он выиграл. Сегодня прекрасный день для российского спорта.

Ботинок уже в прошлом! Дальше мы будем уже идти на подъем и выигрывать медали чемпионата мира. Наш биатлон жив, наша команда сегодня это доказала. Биатлонисты больше не дадут шанса этим заняться, — сказал Губерниев.

Ранее спортивный журналист обещал съесть свой ботинок, если сборная России не сможет выиграть медаль в 50 гонках кряду на этапах Кубка мира и чемпионата мира. Сегодня эта цифра остановилась на 43.

(Данил Алешин)