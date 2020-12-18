Гореева перевыполнила задачу на спринт в Хохфильцене

Анастасия Гореева прокомментировала ход спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Победу в гонке одержала Тириль Экхофф, лучшей среди россиянок стала Евгения Павлова, ставшая 18-й.

«Что сказать по гонке? Довольна очень! Сначала случился курьез со сломанной палкой, но в общем выступила здорово. Что говорили тренеры перед гонкой? Чтобы попала в пасьют, а я даже набрала очки», — сказала Гореева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Лучшей среди россиянок стала Евгения Павлова с 18-м временем, проигрыш — минута и пять секунд при чистой стрельбе. Анастасия Гореева пришла к финишу 24-й, Татьяна Акимова, вернувшеяся после двухлетней паузы, пришла к финишу 33-й, а Светлана Миронова — 39-й. Ульяна Кайшева очков не набрала с 48-м временем, Ирина Казакевич и вовсе не попала в пасьют, показав 61-й результат.