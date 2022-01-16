Мужская гонка преследования Кубка мира в Рупольдинге: смотреть прямую трансляцию

16 января в немецком Рупольдинге пройдет мужская гонка преследования на 12,5 км этапа Кубка мира по биатлону. Она начнется в 16.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию гонки на своем сайте. Видеотрансляция мужской гонки преследования в прямом эфире будет доступна на matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 16.35.

Мужскую сборную России на Кубке мира в Рупольдинге представляют: Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков.

Ранее, 15 января, мужская сборная России (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Максим Цветков) выиграла эстафету 4 х 7,5 км.