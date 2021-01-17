Германия выиграла мужскую эстафету на Кубке IBU, Россия — 7-я
17:24
В немецком Арбере на первом этапе Кубка IBU по биатлону прошла мужская эстафета. Победу одержала сборная Германии, сборная России заняла 7-е место.
Биатлон
Арбер-Цвизель (Германия)
Кубок IBU
Мужчины
Эстафета 4 х 7,5 км
1. Германия (Юстус Штрелов, Доминик Шмук, Данило Ритмюллер, Филипп Наврат) — 1:13.36,7 (0 шт. кругов + 5 доп. патронов)
2. Украина (Руслан Бригадир, Андрей Доценко, Тарас Лесюк, Богдан Цымбаль) — отставание 1.01,9 (0 + 6)
3. Франция (Оскар Ломбардо, Себастьян Маон, Эрик Перро, Юго Ривай) — 1.04,5 (0 + 5)
7. Россия (Карим Халили, Никита Поршнев, Евгений Идинов, Семен Сучилов) — 2.31,8 (2 + 12)
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