Фуркад выиграл зачет спринта благодаря отмене последнего этапа

Француз Мартен Фуркад стал обладателем Малого хрустального глобуа в зачете спринта. На этапе в финском Контиолахти он занял второе место, уступив норвежцу Йоханнесу Бе. Для Фуркада это восьмая победа в зачете спринтерских гонок. Ранее он побеждал семь раз подряд — с 2012 по 2018 год.

На Кубке мира должна была состояться еще одна спринтерская гонка — на заключительном этапе в Осло, однако IBU отменил этап из-за эпидемии коронавируса.

Спринт (м)

1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 360 (+54)

2 (2). Кантен Фийон Майе (Франция) — 324 (+36)

3 (4). Йоханнес Бе (Норвегия) — 323 (+60)

4 (3). Тарьей Бе (Норвегия) — 307 (+40)

5 (6). Симон Дестье (Франция) — 284 (+34)

6 (7). Эмильян Жаклен (Франция) — 274 (+48)

7 (5). Александр Логинов (Россия) — 274 (+23)...

9 (9). Матвей Елисеев (Россия) — 230 (+27)...

45 (42). Никита Поршнев (Россия) — 48 (0)

46 (44). Эдуард Латыпов (Россия) — 48 (+5)

47 (49). Евгений Гараничев (Россия) — 47 (+10)...

66 (66). Дмитрий Малышко (Россия) — 14 (0)

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 8192 (+443)

2 (2). Франция — 7885 (+438)

3 (3). Германия — 7211 (+390)

4 (4). Россия — 6896 (+360)

5 (5). Австрия — 5982 (+293)

6 (6). Швеция — 5887 (+371)