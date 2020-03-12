Фуркад выиграл зачет спринта благодаря отмене последнего этапа
Француз Мартен Фуркад стал обладателем Малого хрустального глобуа в зачете спринта. На этапе в финском Контиолахти он занял второе место, уступив норвежцу Йоханнесу Бе. Для Фуркада это восьмая победа в зачете спринтерских гонок. Ранее он побеждал семь раз подряд — с 2012 по 2018 год.
На Кубке мира должна была состояться еще одна спринтерская гонка — на заключительном этапе в Осло, однако IBU отменил этап из-за эпидемии коронавируса.
Спринт (м)
1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 360 (+54)
2 (2). Кантен Фийон Майе (Франция) — 324 (+36)
3 (4). Йоханнес Бе (Норвегия) — 323 (+60)
4 (3). Тарьей Бе (Норвегия) — 307 (+40)
5 (6). Симон Дестье (Франция) — 284 (+34)
6 (7). Эмильян Жаклен (Франция) — 274 (+48)
7 (5). Александр Логинов (Россия) — 274 (+23)...
9 (9). Матвей Елисеев (Россия) — 230 (+27)...
45 (42). Никита Поршнев (Россия) — 48 (0)
46 (44). Эдуард Латыпов (Россия) — 48 (+5)
47 (49). Евгений Гараничев (Россия) — 47 (+10)...
66 (66). Дмитрий Малышко (Россия) — 14 (0)
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия — 8192 (+443)
2 (2). Франция — 7885 (+438)
3 (3). Германия — 7211 (+390)
4 (4). Россия — 6896 (+360)
5 (5). Австрия — 5982 (+293)
6 (6). Швеция — 5887 (+371)