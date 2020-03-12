По итогам мужского спринта на этапе Кубка мира в финском Лахти француз Мартен Фуркад с 880 очками продолжает лидировать в общем зачете. Гонку выиграл Йоханнес Бе. У 26-летнего норвежца — 870 очков.

Фуркад стал вторым в спринте. Третье место занял француз Эмильян Жаклен.

Лучшим из россиян является Александр Логинов, который располагается на 8-й строчке с 893 очками.

Общий зачет (м)

1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 880 (+54)

2 (2). Йоханнес Бе (Норвегия) — 870 (+60)

3 (3). Кантен Фийон Майе (Франция) — 814 (+36)

4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 730 (+40)

5 (5). Эмильян Жаклен (Франция) — 680 (+48)

6 (6). Симон Дестье (Франция) — 664 (+34)

7 (9). Бенедикт Долль (Германия) — 603 (+38)

8 (8). Александр Логинов (Россия) — 593 (+23)

15 (15). Матвей Елисеев (Россия) — 422 (+27)

32 (32). Евгений Гараничев (Россия) — 148 (+10)

37 (35). Никита Поршнев (Россия) — 130 (0)

51 (49). Эдуард Латыпов (Россия) — 74 (+5)

62 (62). Кирилл Стрельцов (Россия) — 46 (0)

68 (68). Дмитрий Малышко (Россия) — 32 (0)

70 (70). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)