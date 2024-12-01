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Сегодня, 17:19

Французские биатлонисты одержали победу в эстафете на Кубке мира в Контиолахти

Алина Савинова
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Мужская сборная Франции выиграла эстафету на первом этапе Кубке мира в Контиолахти.

Команду представляли Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен. На заключительном огневом рубеже финишер французской сборной Жаклен использовал два дополнительных патрона.

Вторыми с отставанием в 25,8 секунды финишировали норвежцы (Штурла Холм Легрейд, Тарьей Бе, Эндре Стремсхайм, Йоханнес Бе). На их счету три доппатрона.

Бронзовые медали завоевала сборная Швеции в составе Виктора Брандта, Йеспера Нелина, Мартина Понсилуомы и Себастьяна Самуэльссона (+1 минута 37,8 секунды; 10 доппатронов).

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