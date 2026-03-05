Француженка Жанмонно завоевала малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках

Французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла зачет индивидуальных гонок Кубка мира сезона-2025/26.

В четверг, 5 марта, 27-летняя спортсменка заняла 35-е место в индивидуальной гонке на седьмом этапе в финском Контиолахти. Этого результата хватило ей, чтобы опередить шведку Анну Магнуссон и второй раз подряд завоевать малый Хрустальный глобус в данной дисциплине. На счету Жанмонно 136 очков, у Магнуссон — 134.

Третье место в зачете индивидуальных гонок заняла еще одна представительница Швеции Эльвира Эберг (127 очков), которая в четверг выиграла золото в Контиолахти.

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