Француженка Лу Жанмонно выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону

Французская биатлониста Лу Жанмонно завоевала золото в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Спортсменка преодолела дистанцию в 12,5 км за 35 минут 52,3 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Второй стала Элла Хальварссон из Швеции (+12,3 секунды; 1 промах). Третье место заняла ее соотечественница Эльвира Эберг с тремя промахами (+56,4).

7 декабря биатлонистки разыграют медали в спринте, а 8-го числа выступят в масс-старте.