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Сегодня, 20:06

Француз Фийон Майе выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачете спринтов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Французский биатлонист Кантен Фийон Майе взял «Малый хрустальный глобус» в зачете спринтов в рамках Кубка мира сезона-2021/22.

Сегодня, 18 марта, Фийон-Майе стал вторым в спринтерской гонке в норвежском Холменколлене.

В сезоне-2021/22 было девять спринтов, и в них француз набрала 402 очка. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон (340), третьим стал норвежец Штурла Легрейд (284).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший 11-е место (200 очков).

Биатлон
Сборная Франции по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
Кантен Фийон Майе
Себастьян Самуэльссон
Штурла Легрейд
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