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Француз Фийон-Майе впервые в карьере выиграл «Большой хрустальный глобус» Кубка мира по биатлону

Француз Фийон-Майе досрочно стал победителем Кубка мира по биатлону
Иван Шитик
Корреспондент

Француз Кантен Фийон-Майе занял второе место в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в эстонском Отепя. Это позволило спортсмену досрочно одержать победу в общем зачете Кубка мира текущего сезона и стать обладателем «Большого хрустального глобуса».

Спортсмен набрал 870 очков в общем зачете Кубка мира. Вторым в тотале идет Эмильен Жаклен (625), который уже потерял шансы на «Большой хрустальный глобус».

Для Фийона-Майе это первая в карьере победа в общем зачете. До этого он три сезона подряд занимал третье место.

Кантен Фийон Майе
Эмильен Жаклен
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