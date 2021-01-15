Победителем мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе стала сборная Франции.

Второе место у сборной Норвегии, третье — у сборной Италии. Российская команда на четвертой позиции.

За победителей выступали Симон Дестье, Кантен Фийон Майе, Фабьен Клод и Эмильян Жаклен. В составе сборной России в гонке принимали участие Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета 4 х 7,5 км

1. Франция (Симон Дестье, Кантен Фийон Майе, Фабьен Клод, Эмильян Жаклен) — 01:22.28,0 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)

2. Норвегия (Ветле Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — отставание 4,2 (1 + 4)

3. Италия (Томас Бормолини, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель, Доминик Виндиш) — 1.06,6 (0 + 5)

4. Россия (Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 1.55,3 (0 + 9)

5. Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Филипп Хорн) — 2.06,4 (3 + 11)

6. Украина (Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима) — 2.31,8 (0 + 2)