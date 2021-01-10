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Франция одержала победу в супермиксте, Россия едва попала в десятку

17:21
Матвей Елисеев. Фото Reuters
Матвей Елисеев. Фото Reuters
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Сборная Франции одержала победу в супермиксте на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. В составе французской команды бежали Жюстин Бреза и Эмильен Жаклен.

Вторыми стали шведы Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг, которые уступили лидеру 38 секунд. Третьи — норвежцы (Йоханнес Бе и Тириль Экхофф), проигравшие Франции 44 секунды с тремя кругами штрафа.

Российская сборная в составе Евгения Павлова/Матвей Елисеев пришла к финишу девятой, уступив более двух минут. Всего у россиян два круга штрафа и 12 дополнительных патронов.

Биатлон

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

5-й этап

Синглмикст

1. Франция (Жюли Симон, Эмильян Жаклен) — 39.04,8 (0 шт. кругов + 3 доп. патрона)

2. Швеция (Ханна Эберг, Себастьян Самуэльссон) — отставание 38,7 (0 + 5)

3. Норвегия (Тирил Экхофф, Йоханнес Бе) — 43,9 (3 + 8)

4. Германия (Янина Хеттих, Эрик Лессер) — 1.02,0 (0 + 6)

5. Белоруссия (Анна Сола, Никита Лобастов) — 1.13,8 (0 + 6)

6. Канада (Эмма Ландер, Кристиан Гоу) — 1.17,6 (0 + 4)

...9. Россия (Евгения Павлова, Матвей Елисеев) — 2.03,5 (2 + 12)

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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