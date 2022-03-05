Фийон-Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти

Французский биатлонист Кантен Фийон-Майе победил в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Он не допустил промахов на двух огневых рубежах и показал результат — 23.21,0.

Вторым стал Филип Андерсен из Норвегии (+18,3). Замкнул тройку призеров немец Йоханнес Кюн (+29,7).

Биатлон

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт

10 км

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 23.21,0 (0 шт. кругов)

2. Филип Андерсен (Норвегия) — отставание 18,3 (0)

3. Йоханнес Кюн (Германия) — 29,7 (1)

4. Сиверт Баккен (Норвегия) — 31,2 (1)

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 32,4 (2)

6. Эмильян Жаклен (Франция) — 34,3 (2)