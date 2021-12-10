Фийон-Майе рассказал об ожиданиях от этапа Кубка мира в Хохфильцене

Биатлонист из Франции Кентен Фийон-Майе рассказал, чего ждет от этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Холод в Эстерсунде был очень утомительным. Две недели в Швеции — довольно долгий срок. В Хохфильцене невероятный снег, это будут прекрасные выходные.

Ощущения на лыжах все еще средние. Мне сложно получать удовольствие на трассе. Приходится отдавать все, чтобы отыграть несколько секунд. Я так не привык. Мне гораздо больше нравится быть в лидерах", — цитирует Фийона-Майе Le Dauphin.

Третий этап Кубка мира в Хохфильцене стартовал сегодня, 10 декабря.