Фийон-Майе рассказал об ожиданиях от этапа Кубка мира в Хохфильцене
14:52
Биатлонист из Франции Кентен Фийон-Майе рассказал, чего ждет от этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
«Холод в Эстерсунде был очень утомительным. Две недели в Швеции — довольно долгий срок. В Хохфильцене невероятный снег, это будут прекрасные выходные.
Ощущения на лыжах все еще средние. Мне сложно получать удовольствие на трассе. Приходится отдавать все, чтобы отыграть несколько секунд. Я так не привык. Мне гораздо больше нравится быть в лидерах", — цитирует Фийона-Майе Le Dauphin.
Третий этап Кубка мира в Хохфильцене стартовал сегодня, 10 декабря.
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