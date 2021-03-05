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Филипп Наврат прокомментировал победу сборной Германии в эстафете

18:54
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Немецкий биатлонист Филипп Наврат прокомментировал свое выступление в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Сборная Германии заняла первое место.

«Моя команда сделала все возможное, чтобы я не нервничал, — сказал Наврат в эфире телеканала Eurosport 1. — Конечно, невозможно полностью избежать волнения, но я рад тому, что я сделал. Сложности в стрельбе? Стрельба была непростой. Я сконцентрировался на этом, понимая, что в этом главная причина больших отставаний».

Второе место в гонке заняла сборная России. На третьей позиции команда Норвегии.

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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