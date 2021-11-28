Евгений Редькин о забытых палках Гараничева: «Это несобранность, спортсмены такого уровня должны соображать»

Олимпийский чемпион по биатлону 1992 года Евгений Редькин прокомментировал ситуацию с Евгением Гараничевым. Российский биатлонист во время спринта на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде забыл палки, из-за чего опоздал на старт.

«Что касается вопроса Гараничева в команде, то это не мне решать. Есть тренерский состав, критерии отбора. Пусть тренеры оценивают. А вот кто палки забыл, кто не в тот коридор убежал — это несобранность. Спортсмены того уровня, которые есть в команде, должны соображать.

Раньше было пять кругов, а сейчас по одному — и то человек заблудился. А если бы пять кругов было, куда бы убежал? Будем надеяться, что это только пятый этап».

Победу в спринте одержал швед Себастьян Самуэльссон. Гараничев занял 113-е место.