Этап Кубка мира в Осло отменен, Контиолахти закроет сезон-2019/20

IBU официально отменил заключительный этап Кубка мира в норвежском Осло. Стартовавший в четверг этап в финском Контиолахти закроет сезон-2019/20. Причиной стала эпидемия коронавируса. Ранее стало известно, что этап в Контиолахти пройдет без зрителей.

В IBU отмечали, что рассматривали вопрос проведения последнего этапа также в Контиолахти, однако столкнулись с трудностями из-за последних постановлений финского правительства. Из-за эпидемии правительство наложило временный запрет на проведение мероприятий численностью более 500 человек.

Подсчет очков в зачете Кубка мира не изменится, две худшие гонки каждого атлета будут исключены из общего списка.

Таким образом, в зачет Кубка мира мужчинам осталось пробежать одну гонку преследования, женщинам — спринт и гонку преследования. В зачет Кубка наций также пойдут микст и синглмикст.