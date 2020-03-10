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Этап Кубка мира в Осло может быть отменен из-за коронавируса

22:49
24 марта 2019. Этап Кубка мира в Осло. Фото AFP
24 марта 2019. Этап Кубка мира в Осло. Фото AFP

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал заявление о возможной отмене этапа Кубка мира в Осло. Власти Норвегии рекомендовали отменить мероприятия с посещаемостью более 500 человек.

— IBU принял к сведению рекомендацию властей Норвегии об отмене мероприятий с посещаемостью более 500 участников. IBU и организаторы связываются с властями, чтобы понять последствия и детали этого решения, в частности, состоится ли этап Кубка мира в Осло на следующей неделе, — говорится в заявлении.

Этап Кубка мира IBU должен пройти с 21 по 25 марта в Осло.

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