Этап Кубка мира в Осло может быть отменен из-за коронавируса
Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал заявление о возможной отмене этапа Кубка мира в Осло. Власти Норвегии рекомендовали отменить мероприятия с посещаемостью более 500 человек.
— IBU принял к сведению рекомендацию властей Норвегии об отмене мероприятий с посещаемостью более 500 участников. IBU и организаторы связываются с властями, чтобы понять последствия и детали этого решения, в частности, состоится ли этап Кубка мира в Осло на следующей неделе, — говорится в заявлении.
Этап Кубка мира IBU должен пройти с 21 по 25 марта в Осло.
IBU has taken note of the recommendation by the ?? authorities to cancel events with +500 participants. IBU and organisers are in contact w authorities to understand consequences/details, in particular if the World Cup in Oslo next week can go ahead at all. Updates in due course.— IBU (@biathlonworld) March 10, 2020