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Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет без зрителей

10:23
Этап Кубка мира в Оберхофе. Фото IBU.
Этап Кубка мира в Оберхофе. Фото IBU.
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Этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоится без зрителей из-за пандемии коронавируса. Болельщики не смогут попасть на январские этапы Кубка мира в Германии, которые состоятся с 7-е по 10-е, а также с 13-е по 17-е января, сообщает пресс-служба IBU.

Из-за коронавируса было принято решение не допускать зрителей на трибуны.

Ранее стало известно, что этап Кубка мира в Антхольце также состоится без болельщиков.

Кубок мира по биатлону

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