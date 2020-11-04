Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет без зрителей

Этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоится без зрителей из-за пандемии коронавируса. Болельщики не смогут попасть на январские этапы Кубка мира в Германии, которые состоятся с 7-е по 10-е, а также с 13-е по 17-е января, сообщает пресс-служба IBU.

Из-за коронавируса было принято решение не допускать зрителей на трибуны.

Ранее стало известно, что этап Кубка мира в Антхольце также состоится без болельщиков.