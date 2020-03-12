Этап Кубка мира в Контиолахти пройдет без зрителей

Предпоследний этап Кубка мира в финском Контиолахти пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса. Известный комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале написал, что сегодняшний мужской спринт пройдет в закрытом режиме, а репортер Дмитрий Занин отметил, что другие гонки также пройдут без зрителей, их уводят за пределы территории проведения состязаний.

13 марта на финском этапе пройдет женский спринт, 14 марта — мужска и женская гонки преследования, 15 марта — смешанная эстафета и синглмиксты.

В настоящий момент в Финляндии зафиксировано 87 случаев заражения коронавирусом.