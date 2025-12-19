Кристиансен выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Анси

Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен победил в спринте на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).

33-летний спортсмен преодолел дистанцию 10 км без промахов на огневых рубежах. Эта победа стала для него первой личной на Кубке мира с 21 января 2024 года.

Вторым стал еще один норвежец — Йоханнес Дале-Шевдал, который промахнулся дважды и уступил Кристиансену 3,5 секунды. Третье место занял француз Эмильен Жаклен с одним промахом и отставанием от лидера на 5 секунд.

Третий этап Кубка мира по биатлону проходит с 18 по 21 декабря. В субботу в Анси состоятся женская и мужская гонки преследования.