Елисеев узнал от Латыпова, что побежит на втором этапе
17:59
Матвей Елисеев только от партнера по сборной Эдуарда Латыпова узнал, что побежит на втором этапе эстафеты на Кубке мира в Оберхофе.
«Я только от Латыпова узнал, что побегу на втором этапе. Обычно, на первом всегда бегу. Тренерский штаб ничего не сказал, попытались вот сейчас. Наверное, в дальнейшем лучше будет бежать все же на первом», — сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Победителем мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе стала сборная Франции.
Второе место у сборной Норвегии, третье — у сборной Италии. Российская команда на четвертой позиции.
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