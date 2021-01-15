Елисеев узнал от Латыпова, что побежит на втором этапе

Матвей Елисеев только от партнера по сборной Эдуарда Латыпова узнал, что побежит на втором этапе эстафеты на Кубке мира в Оберхофе.

«Я только от Латыпова узнал, что побегу на втором этапе. Обычно, на первом всегда бегу. Тренерский штаб ничего не сказал, попытались вот сейчас. Наверное, в дальнейшем лучше будет бежать все же на первом», — сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Победителем мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе стала сборная Франции.

Второе место у сборной Норвегии, третье — у сборной Италии. Российская команда на четвертой позиции.