Елисеев прокомментировал первый этап эстафеты в Контиолахти
15:26
Матвей Елисеев прокомментировал первый этап эстафеты в Контиолахти. Россиянин свой отрезок прошел пятым.
«Я отдал инициативу норвежцу, потому что был очень сильный ветер, не хотелось «вести» группу. Наверное, все правильно сделал. Что сказать о составе? На данный момент, наверное, это сильнейшее сочетание», — сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».
«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию мужской эстафеты.
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