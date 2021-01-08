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Елисеев остался недоволен своим выступлением в спринте на Кубке мира в Оберхорфе

17:26
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Российский биатлонист Матвей Елисеев высказался по поводу своего выступления в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхорфе.

«По сравнению с декабрем сдвиг произошел, но я все равно собой недоволен. Нельзя так последний круг проводить. На последнем круге я пожадничал, пошел за Фийоном, это было быстровато для меня», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Первое место в спринте занял норвежец Йоханнес Бе, вторым стал его соотечественник Тарьей Бе, третий — Штурла Легрейд.

Кубок мира по биатлону

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