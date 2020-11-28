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Елисеев остался недоволен своим ходом во время первой гонки сезона Кубка мира

14:22
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Россиянин Матвей Елисеев остался недоволен своим ходом во время индивидуальной гонки на этапе Кубке мира в Контиолахти.

— Конечно, большая проблема была в технике, — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ». — Тренируемся на одной трассе — жесткой, а выходим здесь — снега по колено. По технике не справился однозначно. Состояние вроде нормальное, но пока есть вопросы. Есть некоторая яма. Может, с гор рано спустился.

Мне в любом случае будет тяжело на глубокой трассе. То, что я показывал сегодня, совершенно не подходит. Сразу было понятно, что по технике проигрываю очень сильно.

Кубок мира по биатлону

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