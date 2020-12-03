Елисеев объяснил свой провальный финиш в спринте в Контиолахти

Биатлонист сборной России Матвей Елисеев объяснил причины провала на финише спринта на этапе Кубка мира в Контиолахти. Россиянин сильно сдал на финише и с нулем промахов занял 33-е место.

— Я тоже тревожусь, что произошло. Пока ответа нет, — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ». — Я пытался максимально работать с первого круга, на конец не хватило сил. Казалось, что начал как на прошлой гонке. Видать, где-то темп завысил.

По словам Елисеева, в конце было ощущение, что в его мышцы «словно свинца налили, половину массы тела». Биатлонист выразил мнение, что ему надо начинать соразмерно силам и, по всей видимости, отставать от лидеров на первом-втором круге.