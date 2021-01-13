Елисеев — о спринте в Оберхофе: «Очень тяжело далась стрельба»
18:23
Российский биатлонист Матвей Елисеев подвел итоги спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе, где занял 10-е место.
«Начал поспокойнее, мне попался кто-то из французов, примерно 300 метров шел за ним, чтобы втянуться в гонку. Потом уже начал работать в своем ритме. Все равно очень тяжело, специально выбирал группу подальше. Думаю, со спусков это помогло, выкаты были дальше, но в подъемах подразбили. Пока еще сложно сказать, угадал я или нет.
Очень тяжело далась стрельба. Ветер был и слева, и справа. Все пытался поймать штиль, но мне повезло, что ветер был такой же, что лежа на пристрелке. Стоя уже трудовой ноль, очень сильно концентрировался», — сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».
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