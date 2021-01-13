Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Елисеев — о спринте в Оберхофе: «Очень тяжело далась стрельба»

18:23
Теги:

Российский биатлонист Матвей Елисеев подвел итоги спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе, где занял 10-е место.

«Начал поспокойнее, мне попался кто-то из французов, примерно 300 метров шел за ним, чтобы втянуться в гонку. Потом уже начал работать в своем ритме. Все равно очень тяжело, специально выбирал группу подальше. Думаю, со спусков это помогло, выкаты были дальше, но в подъемах подразбили. Пока еще сложно сказать, угадал я или нет.

Очень тяжело далась стрельба. Ветер был и слева, и справа. Все пытался поймать штиль, но мне повезло, что ветер был такой же, что лежа на пристрелке. Стоя уже трудовой ноль, очень сильно концентрировался», — сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир