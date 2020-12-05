Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти. Россиянин занял 28-е место.

— Не получилось восстановиться с прошлой гонки, — сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ». — Так сильно уработался, что сегодня мышцы были не в том состоянии, чтобы быть конкурентоспособным.

Эстафета? Пока еще не успел восстановиться даже за сутки с прошлой гонки, сегодня не было такого, чтобы я сильно уработался. Думаю, будет завтра лучше. Опыт поможет, состояние подберем.

Еще не было здесь ни одной гонки, чтобы я не обкатывал всех соперников рядом с собой. С лыжами все прекрасно.