Елисеев прокомментировал свой результат в гонке преследования на Кубке мира
17:45
Российский биатлонист Матвей Елисеев высказался по поводу результатов гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.
«Нормально чувствовал себя на дистанции. Но со стрельбой не справился. Три промаха — это очень много. Ветер был как на пристрелке, но все было смещено налево. Не хватило чуть-чуть достать до Бочарникова. Но я поборолся», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».
Среди российских биатлонистов Елисеев показал лучший результат, заняв 16-е место. Победителем гонки стал норвежец Штурла Легрейд.
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