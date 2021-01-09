Елисеев прокомментировал свой результат в гонке преследования на Кубке мира

Российский биатлонист Матвей Елисеев высказался по поводу результатов гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Нормально чувствовал себя на дистанции. Но со стрельбой не справился. Три промаха — это очень много. Ветер был как на пристрелке, но все было смещено налево. Не хватило чуть-чуть достать до Бочарникова. Но я поборолся», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Среди российских биатлонистов Елисеев показал лучший результат, заняв 16-е место. Победителем гонки стал норвежец Штурла Легрейд.