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Елисеев может пропустить спринт на первом этапе Кубка мира

23:06
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Российский биатлонист Матвей Елисеев может пропустить спринтерскую гонку на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Логинов сам все понимает, он, очевидно, готов. Но откуда такие оплошности в стрельбе? Зачем нужна сверхбыстрая стрельба на стойке, если она такая неточная. Хотя стойка — это всегда больше психология.

Вопросы по Гараничеву и Елисееву большие. Есть информация, что Матвей не побежит спринт. Что это за готовность к сезону? Мы видим, что он еле ноги тащит. Посмотрим, конечно, как он будет к февралю готов», — заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев РИА Новости Спорт.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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