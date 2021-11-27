Елисеев может пропустить спринт на первом этапе Кубка мира

Российский биатлонист Матвей Елисеев может пропустить спринтерскую гонку на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Логинов сам все понимает, он, очевидно, готов. Но откуда такие оплошности в стрельбе? Зачем нужна сверхбыстрая стрельба на стойке, если она такая неточная. Хотя стойка — это всегда больше психология.

Вопросы по Гараничеву и Елисееву большие. Есть информация, что Матвей не побежит спринт. Что это за готовность к сезону? Мы видим, что он еле ноги тащит. Посмотрим, конечно, как он будет к февралю готов», — заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев РИА Новости Спорт.